Rio Sena chega aos 5,84 metros

A subida das águas do Rio Sena, em Paris, atingiu o nível máximo esta segunda-feira. De acordo com o Vigicrues, Serviço de Informações sobre Risco de Inundações de Rios de França a subida fixou-se em 5,84 metros. Cerca de 20 centímetros abaixo do registado em 2016. O organismo lembra, no entanto, que as consequências do aumento do caudal do rio vão continuar a fazer sentir-se ao longo dos próximos dias.

Pelo menos 1500 casas continuam privadas de eletricidade. O rio vai permanecer fechado à navegação e as estações do comboio regional, entretanto, encerradas não devem reabrir antes da próxima semana.

As cheias estão a afetar a rotina dos parisienses e dos que, por estes dias, se encontram na na capital francesa. Ainda, assim, nada que se compare à subida do nível da água em 1910.

"Isto afetou o modo de vida das pessoas, mas gosto de Paris e estou contente por estar aqui" refere a estudante chinesa, Wang Jiiu.

As cheias que estão a afetar várias regiões francesas e vários departamentos continuam em alerta laranja. Os meses de dezembro e de janeiro foram dos mais chuvosos desde 1900, ano a que remontam os primeiros registos.