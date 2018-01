Torrent defende Puigdemont e adia investidura

Tamanho do texto

Para quem tinha dúvidas, o presidente do parlamento da Catalunha esclareceu-as de forma inequívoca. Roger Torrent decidiu adiar a sessão de investidura de Carles Puigdemont como presidente da Generalitat, considerando que "a situação deve serenar". Mas assumiu uma postura incisiva.

"Não irei propor nenhum outro candidato à investidura. O presidente Carles Puigdemont tem toda a legitimidade de ser o candidato à investidura, tem todo o direito. Por isso é que me comprometo pessoalmente a garantir a sua imunidade, assim como a de todos os deputados e deputadas no exercício dos seus direitos políticos no parlamento da Catalunha", declarou.

Torrent afirmou também que irá até ao fim para "proteger o parlamento catalão de ataques antidemocráticos". Recorde-se que o Tribunal Constitucional espanhol, a pedido de Madrid, exigia que o líder independentista comparecesse fisicamente no hemiciclo em Barcelona. O paradeiro de Puigdemont é neste momento uma incógnita.