Áustria e Hungria pedem travão à imigração ilegal na UE

Os chefes do governo da Áustria e da Hungria encontraram-se, esta terça feira, em Viena. Depois do encontro, numa conferência de imprensa conjunta, Sebastian Kurz e Viktor Orban pediram um travão à "imigração ilegal" para a União Europeia e o reforço da proteção das fronteiras externas do bloco.

Viktor Orbán, primeiro–ministro da Hungria:

"Se queremos o espaço Schengen, significa que temos de fechar as fronteiras externas e deixar abertas as fronteiras internas. Atualmente, querem abrir as fronteiras externas e fechar as internas, o que é claramente o oposto daquilo a que chamamos Schengen".

Sebastian Kurz, primeiro-ministro da Áustria:

"Uma das tarefas importantes da União Europeia tem de ser o controlo da imigração ilegal e a ajuda local aos países de onde saem os imigrantes. A redistribuição dos imigrantes na Europa simplesmente não funciona".

A visita do primeiro-ministro húngaro a Viena levou para a rua vários manifestantes pró-União europeia e contra o recurso à energia nuclear por parte do governo de Budapeste.