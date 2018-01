Brexit deve penalizar economia britânica entre 5% e 8%

O Brexit pode cortar o crescimento económico do Reino Unido entre 5 a 8%. Um relatório "secreto", tornado público esta terça-feira, diz que em qualquer das hipóteses - quer haja ou não um acordo entre Londres e Bruxelas - a economia britânica sai a perder.

Este relatório foi distribuído aos membros do governo e não deveria ter saído de entre as paredes da Downing Street e de Whitehall, mas acabou por ser obtido pelo site BuzzFeed. Segundo o documento, em caso de acordo com a UE, a economia britânica cresce 5% abaixo das previsões, nos próximos 15 anos e 8% menos em caso de um não-acordo e de um regresso às regras da Organização Mundial do Comércio.

Um porta-voz do governo admitiu que estão a ser feitos estes estudos, mas recusou-se a fazer comentários sobre o relatório, que diz ter a ver com um "trabalho em curso". A oposição pede que sejam divulgados todos os detalhes.

Em todos os cenários previstos pelo estudo, o Reino Unido conclui um acordo comercial com os Estados Unidos.