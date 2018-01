Congresso para o Diálogo Nacional Sírio começou em Sochi

Tamanho do texto

Na sessão de abertura do Congresso para o Diálogo Nacional Sírio, o ministro russo dos negócios estrangeiros leu uma mensagem enviada pelo presidente russo.

O texto de Vladimir Putin sublinha que foram criadas condições na Síria para "virar a página trágica na história do país”. A mensagem foi interrompida por alguns delegados do Congresso que acusaram Moscovo de matar civis, com os ataques aéreos.

Este encontro, promovido pelo governo russo e que e que acontece na estância balnear russa de Sochi, tem como objetivo encontrar uma solução para o conflito na Síria, que desde 2011 já provocou mais de 350 mil mortos.

Em cima da mesa vão estar dois assuntos principais: a nova constituição e a defesa do território.