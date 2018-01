Deputados catalães aplaudem decisão de Torrent

Tamanho do texto

Foi a estratégia encontrada pelo presidente do Parlamento catalão dar resposta ao Tribunal Constitucional e a Carles Puigdemont. Roger Torrent adiou a sessão de investidura do novo presidente do governo autonómico, por tempo indeterminado, e prometeu bater-se pelo respeito da democracia.

A Esquerda Republicana da Catalunha aplaude a decisão.

"Penso que é a melhor decisão porque Puigdemont pediu para que fossem defendidos os seus direitos e garantias para que pudesse deslocar-se ao Parlamento" refere Sergi Sebrià, porta-voz da ERC, Esquerda Republicana da Catalunha

O parlamento regional já contestou a medida cautelar que impede a investidura à distância, mas o Tribunal Constitucional ainda não se pronunciou. Os deputados catalães garantem estar mais unidos que nunca.

“Foi tomada uma decisão que pensamos ser positiva já que protege a instituição do Parlamento e segue um caminho que visa eliminar o artigo 155 da Constituição, algo que é consensual junto de todos os partidos políticos" refere Elisenda Alamany, número 2 de Catalunya en Comú-Podem.

Cristina Giner/Euronews: “A decisão do Parlamento de adiar a investidura está a gerar incerteza e expectativa na Catalunha. Os partidos políticos pediram aos auditores jurídicos do Parlamento para definir um calendário com os próximos passos."

Centenas de manifestantes independentistas concentraram-se, esta terça-feira, junto ao Parlamento regional catalão apoiar Puigdemont e para acompanhar, através de ecrãs gigantes, a sessão de investidura que acabou por não acontecer.