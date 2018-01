Economia da zona euro tem crescimento recorde em 10 anos

A Zona Euro está bem, economicamente. Pelo menos é o que dizem os números, que mostram que o grupo de países da moeda única teve, no ano passado, um crescimento económico de 2,5%, segundo as primeiras estimativas agora publicadas pelo Eurostat.

Segundo estes números, a economia no quarto trimestre do ano cresceu 2,7% em relação a 2016. No trimestre anterior, o crescimento foi de 2,8%. O crescimento no total de 2017 foi o melhor em dez anos. São valores semelhantes aos anteriores ao começo da crise financeira. É mais um fator a apontar para a recuperação económica do bloco.

O crescimento foi particularmente forte em países como França, 1,9%, o mais alto dos últimos seis anos, a Alemanha, 2,2% ou Espanha, onde a economia cresceu 3,1% em 2017. Segundo o ministro da economia, Luis de Guindos, o PIB espanhol deve voltar a ganhar mais de 3% este ano, se a crise catalã ficar resolvida.

O consumo tem vindo a subir gradualmente desde 2014. A procura externa está também a aumentar. O receio dos economistas é que o euro forte vá contrariar os efeitos desta subida.