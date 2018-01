Lituânia erradica publicidade a bebidas alcoólicas

Tamanho do texto

Para grandes males, soluções... trabalhosas. A Lituânia vive na ressaca de uma nova lei, implementada no dia 1 de janeiro, que proíbe qualquer anúncio publicitário a bebidas alcoólicas. As editoras e a imprensa veem-se assim obrigadas, por exemplo, a tirar manualmente as páginas ou a cobrir anúncios de publicações vindas doutros países para evitar uma multa de 30 mil euros.

"Não há outro país no mundo onde seja totalmente proibido fazer publicidade ao álcool. Pelo menos, não do nosso conhecimento. Damos por nós a receber revistas da Europa e doutras partes do mundo e a ter de tomar medidas que são absurdas", explica Vigintas Bartasevicius, diretor executivo da Press Express.

Mais: a idade legal para consumir bebidas alcoólicas subiu de 18 para 20 anos, numa iniciativa que muitos veem como um retrocesso social. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o consumo na Lituânia subiu 22% no espaço de uma década, atingindo mais de 18 litros de álcool puro por habitante em 2016.