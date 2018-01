"Carácter depravado da Coreia do Norte" diz Donald Trump sobre ameaça nuclear

Tamanho do texto

Donald Trump foi várias vezes aplaudido de pé no discurso do "Estado de União", momento em que se põs em cima da mesa os momentos mais marcantes do primeiro ano de mandato.

Entre vários temas, o presidente norte-americano não deixou de referir a ameaça nuclear da Coreia do Norte.

Donald Trump deixou um aviso de tolerância zero em relação às medidas norte-coreanas.

"A experiência do passado ensinou-nos que a complacência e as concessões apenas convidam a agressão e a provocação. Só precisamos de olhar para o caráter depravado do regime norte-coreano para entender a natureza da ameaça nuclear que que pode existir para a América e para os nossos aliados."

No discurso, Donald Trump referiu também que vai manter aberta a prisão de Guantanamo, revertendo assim uma medida do governo de Barack Obama.

Uma hora e meia depois de um discurso cheio de aplausos, o presidente norte-americano sai da sala com a certeza de um discurso muito parecido com aquele que já trazia da campanha eleitoral.