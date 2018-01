Chefe gaulês abdica das estrelas Michelin

Aconteceu o inimaginável na restauração francesa. O chefe do Le Suquet, que há 18 anos mantinha três estrelas Michelin, distinção que muitos almejam, decidiu que quer cozinhar sem pressão e abdicou das estrelas:

"Recebemos as três estrelas com grande felicidade, foi uma conquista importante, mas hoje quero continuar no mesmo estado de espírito, com as mesmas exigências, em termos de qualidade, mas quero fazê-lo de uma forma mais relaxada, com mais serenidade".

É a primeira vez, na história, que alguém decide que já não quer as tão sonhadas estrelas, por tantos chefes, por todo o mundo. Este restaurante do sul de França, já não fará parte da próxima edição do Guia Michelin que será publicado na próxima segunda-feira.