Cidade de Aden sob controlo dos separatistas do sul do Iémen

Tamanho do texto

Os rebeldes separatistas do sul do Iémen assumiram o controlo da cidade portuária de Aden, agudizando ainda mais a crise no país.

Os membros do Governo fiel ao chefe de Estado Abd-Rabbu Mansour Hadi, que vive na Arábia Saudita, encontram-se confinados ao palácio presidencial, de acordo com residentes citados pela agência Reuters.

O Comité Internacional da Cruz Vermelha diz pelo menos 38 pessoas morreram e mais de 200 ficaram feridas na sequência dos confrontos entre os separatistas e as forças governamentais desde domingo.

Até aqui as duas partes estavam unidas numa coligação contra as milícias houthis que controlam a capital Sanaa.