Comboio com senadores republicanos choca com camião nos EUA

Tamanho do texto

Nos Estados Unidos, no estado de Virgínia, uma pessoa morreu num acidente que envolveu um camião e um comboio que transportava membros do congresso ligados ao partido republicano.

O acidente aconteceu quando o comboio chocou com o camião do lixo, que terá ficado preso nos carris. A vítima mortal era um dos ocupantes do camião.

Na sua conta do Twitter, o senador republicano Bill Cassidy revelou que, para além da vítima mortal, os outros dois ocupantes do camião ficaram feridos, um deles com gravidade.

Paul Ryan, presidente da Câmara de Representantes e uma das figuras mais importantes do Partido Republicano, também seguia neste comboio que transportava os membros do congresso para um retiro organizado pelo partido.