"Nunca houve uma altura melhor para viver o sonho americano"

Não faltaram manifestações de patriotismo no primeiro discurso do Estado da União de Donald Trump. O Presidente dos EUA iniciou a aguardada intervenção no Congresso referindo-se aos resultados da economia norte-americana e falou num novo momento do país.

"Juntos estamos a construir uma América segura, forte e orgulhosa. Desde as eleições criámos 2,4 milhões de novos postos de trabalho, incluindo 200 mil novos empregos apenas na manufatura. Depois de anos de estagnação salarial finalmente assistimos a um aumento dos salários. Este é o nosso novo momento americano. Nunca houve uma altura melhor para começar a viver o sonho americano", sublinhou Trump.

Aos democratas, na oposição, o chefe de Estado pediu a união para aprovar um novo plano de infraestrutura e a reforma na política de imigração.

Os congressistas democratas vestiram-se de negro num sinal de apoio ao movimento #TimesUp, que combate o assédio e abuso sexual.