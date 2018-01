Trump angaria fundos durante discurso do Estado da União

Tamanho do texto

No capitalismo, tudo - ou quase - serve para fazer dinheiro e o presidente dos Estados Unidos, já se sabe, é antes de tudo um homem de negócios e negociatas.

A partir de módicos 35 dólares - perto de 30 euros - doadores puderam ver o seu nome passar em rodapé na página da campanha de Donald Trump durante o primeiro discurso do Estado da União do empresário feito presidente, uma iniciativa inédita na democracia americana, que reacende o debate sobre a ética e os conflitos de interesse do ocupante da Casa Branca.

A angariação de fundos foi justificada na página da campanha de Trump da seguinte forma: "Isto é um movimento. Não apenas sobre um de nós, é sobre TODOS nós. É é por isso que o seu nome merece ser exibido durante o discurso desta noite".

Ainda não há dados sobre os valores angariados, mas os doadores podiam contribuir com até 2700 dólares cada, um pouco menos de 2200 euros.