Ucrânia testa míssil nacional

A Ucrânia anunciou ter testado com sucesso um míssil de fabrico nacional com capacidade para atingir alvos em terra e mar.

Pela primeira vez Kiev cria um sistema de mísseis inteiramente fabricado na Ucrânia. O alcance do míssil não foi revelado.

O secretário do Conselho da Segurança e de Defesa Nacional da Ucrânia garante que o teste respeita todos os acordos internacionais. "Foi o primeiro teste, mas foi muito importante para nós. Porquê? Porque depois do desarmamento completo que aconteceu após a assinatura do memorando de Budapeste, nenhum míssil de cruzeiro ficou operacional na Ucrânia. Hoje abrimos uma nova etapa no programa de mísseis" explica Oleksandr Turchinov.

Na sequência do memorando de Budapeste, assinado em 1994, que previa a adesão da Ucrânia ao tratado de não-proliferação de armas nucleares, Kiev desfez-se um arsenal militar herdado da União Soviética em troca de garantias de proteção da integridade territorial por parte das principais potências mundiais, incluindo a Rússia.

Em 2014, Moscovo é acusada de não respeitar o memorando com a anexação da Crimeia que resultou no surgimento das ainda existentes guerrilhas separatistas pró russas no leste ucraniano