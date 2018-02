FBI enfrenta administração Trump

Tamanho do texto

"Estamos extremamente preocupados com a omissão deste relatório"

O relatório, secreto, esconde informações sobre a interferência russa nas últimas eleições presidenciais; interferência que ambos os paises negaram.

O FBI enfrentou Donald Trump e diz estar "extremamente preocupado" com a possibilidade do governo não vir a divulgar tal relatório.

A divulgação do documento secreto foi aprovada pelos republicanos no início da semana e agora está nas mãos do presidente norte-americano, que irá decidir se o relatório sai ou não a público.

Este documento tem mexido águas que pareciam paradas entre o FBI e a administração Trump.

Os republicanos que tiveram acesso ao relatório dizem que o FBI confiou na oposição democrata. Do outro lado, os democratas condenam este ataque à instituição federal, considerando que os republicanos a "descredibilizam".

O FBI veio dizer que está preocupado que o facto do relatório não chegar a vir a público. "Temos grandes preocupações sobre a possibilidade de omissão deste material.", disse o FBI em comunicado.

A Casa Branca tem até cinco dias para responder se permite ou não a divulgação do documento.