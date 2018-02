Mulheres ganham direitos na Arábia Saudita

Tamanho do texto

A Arábia Saudita é um dos países mais conservadores do mundo mas está a mudar, principalmente no que diz respeito aos direitos das mulheres.

Muitos dizem que é por causa do príncipe herdeiro. Com apenas 32 anos, Mohamed Ben Salman abriu as portas dos estádios, dos cinemas e das salas de concertos a uma nova plateia.

As sauditas já podem ter acesso à educação e a serviços de saúde sem terem de pedir o consentimento de um homem, normalmente o pai ou o marido. Nos casos em que ainda é preciso a autorização masculina, como para viagens ou pedidos de passaporte, o processo foi simplificado.

Outra das grandes mudanças tem a ver com a carta de condução.

Em setembro do ano passado, a Arábia Saudita deixou de ser o único país no mundo onde as mulheres eram proibidas de conduzir.