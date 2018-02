Relatório da Associated Pres mostra imagens de valas comuns no Myanmar.

A Associated Press (AP) divulgou imagens e testemunhos de vários sobreviventes que confirmam um ataque na aldeia de Gu Dar Pyin, no Myanmar. Apesar dos desmentidos do governo do país, os vídeos feitos por telemóveis e as várias entrevistas da AP a sobreviventes, que vivem agora em campos de refugiados de Bangladeche, confirmam que aconteceu um massacre naquela aldeia, em Agosto do ano passado.

Os vídeos, gravados 13 dias depois do ataque, confirmam a existência de mais de 5 valas comuns até aqui desconhecidas

Sobre este relatório da AP, a enviada especial da ONU para os Direitos Humanos em Myanmar disse, esta quinta-feira, que embora não tenha ainda detalhes específicos sobre o que aconteceu é possível verificar “um padrão” na perseguição dos Rohingya.

Numa conferência de imprensa em Seul, Yanghee Lee sublinhou que não se pode falar de um crime contra a humanidade até que um tribunal credível prove as suspeitas.

No entanto, afirmou que tudo caminha nesse sentido.