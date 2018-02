Samsung entra no negócio das criptomoedas

Tamanho do texto

A Samsung é a mais recente grande tecnológica a apostar no agora lucrativo negócio das criptomeodas.

Depois de se ter tornado líder mundial na produção de chips, fechando 2017 à frente da Intel, a gigante coreana anunciou agora o início da produção de "hardware" para mineração de criptomoedas como a pioneira BitCoin ou a Ethereum.

De acordo com o jornal coreano The Bell, A Samsung terá feito um acordo com uma empresa chinesa não identificado, especializada na mineração de "bits", à qual vai fornecer os circuitos integrados de aplicação específica (ASIC) na mineração de criptomoedas.

A mineraç´ão de moeda virtual significa a emissão adicional de criptomoedas gerada pela desencriptação computacional de complexos códigos de algoritmos, que permitem validar as transações efetuadas neste mercado virtual e evitar fraudes.

A entrada da Samsung no mercado da minearação deverá abanar o setor e levar os agora concorrentes a tornarem-se ainda mais competitivos.