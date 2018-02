Colisão de helicópteros é causa provável de desastre em França

Tamanho do texto

Uma colisão em pleno ar terá sido a causa mais provável para o desastre de dois helicópteros militares no sudeste francês.

De acordo com as autoridades, cinco oficiais perderam a vida. Estavam em missão de treino e voo.

O motivo do acidente ainda está por esclarecer.

Os helicópteros do exército, dois Gazelle, pertenciam à escola de aviação ligeira no departamento de Var e caíram perto do lago de Carcès.

As forças de resgate encontraram três corpos num helicóptero, outro no segundo aparelho. Ainda não há informações sobre o paradeiro do quinto ocupante.

O presidente da Republica Emmanuel Macron saudou o empenho dos militares e transmitiu condolências às famílias das vítimas.

O acidente é um dos piores em França envolvendo helicópteros.