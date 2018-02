EUA criam 200.000 novos empregos em janeiro

O mercado do trabalho vai bem nos Estados Unidos, mas não é uma consequência da reforma fiscal de Donald Trump.

Foram criadas 200.000 novas vagas de emprego em janeiro, acima das 180.000 previstas pelos analistas e o salário médio por hora voltou a subir, elevando para 2,9% o aumento anual, o nível mais alto desde junho de 2009.

O desemprego manteve-se, pelo quarto mês consecutivo, nos 4,1%, o valor mais baixo desde o ano 2000.

Se o presidente defende que as suas políticas fiscais são responsáveis pela criação de emprego, os economistas dizem que, com o mercado de trabalho próximo do pleno emprego, pouco se deve à ambiciosa reforma que Trump fez aprovar no Congresso em dezembro.