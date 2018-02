Filho mais velho de Fidel Castro comete suicídio aos 68 anos

Tamanho do texto

Fidel Ángel Castro Diaz-Balart, o filho mais velho do antigo presidente cubano Fidel Castro, morreu esta quinta-feira, em Havana.

'Fidelito', como era conhecido no país pelas semelhanças com o pai, terá cometido suícidio. Depois de um período sob uma depressão profunda, a morte chegou aos 68 anos para o cientista e filho primogénito do histórico líder cubano.

A notícia já foi oficializada pela televisão estatal de Cuba, que confirmou que 'Fidelito' já era acompanhado pelos médicos há vários meses.

Doutorado em ciências, o filho do antigo líder cubano ocupava atualmente os cargos de assessor científico do Conselho de Estado e de vice-presidente da Academia de Ciências de Cuba.

No passado tinha já exercido funções na Comissão de Assuntos Nucleares entre 1983 e 1992.

Filho do primeiro casamento de Fidel Castro, com Mirtha Diaz Ballart, 'Fidelito' desaparece assim pouco mais de um ano após a morte do pai, a 25 de novembro de 2016.