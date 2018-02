São Paulo atrai mundo da tecnologia no Campus Party 2018

Parece um acampamento gigante, mas não é. Trata-se da décima primeira edição do "Campus Party", considerado um dos maiores eventos tecnológicos do mundo, que decorre até este domingo em São Paulo, no Brasil.

Uma grande parte dos oito mil participantes acampa no local durante os seis dias do evento, para aproveitar ao máximo a oferta: conferências, debates, simuladores e as últimas novidades em termos de computadores, comunicação e novas tecnologias, dividem o espaço com novas empresas à procura de oportunidades ou grandes nomes do mundo digital, convidados para discursar.

Infelizmente, este ano o evento perdeu um dos principais cabeças de cartaz: Steve Wozniak, cofundador da Apple, anulou a comparência por motivos de saúde.

No interior do "Campus Party" é também possível assistir a corridas de drones, incluindo uma etapa qualificativa para o campeonato do Brasil.