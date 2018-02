Sony tem novo diretor a partir de abril

Tamanho do texto

O leme da Sony vai mudar de mãos ou talvez nem tanto assim: Kazuo Hirai assumiu a presidência do grupo nipónico em 2012, mas passa agora o controlo ao atual diretor financeiro Kenichiro Yoshida. No entanto, vai permanecer como presidente do conselho de administração.

A partir do dia 1 de abril, Yoshida, apontado pelo antecessor, encarrega-se então da direção executiva, tendo como herança o renascimento progressivo da marca, graças à reestruturação implementada por Hirai, após as perdas massivas registadas no início deste século.