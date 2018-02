Super Bowl e o campeonato da publicidade

Tamanho do texto

É um dos eventos desportivos mais vistos do mundo.

No Super Bowl, para além da final da liga de futebol americano joga-se um campeonato renhido para alcançar os espaços publicitários mais caros da temporada.

Cerca de 100 milhões de pessoas vão parar no próximo domingo frente à televisão.

Um número irresistível para as grandes marcas, como contou à Euronews, Tony Case, especialista em Marketing e Publicidade.

“É um enorme investimento para as marcas que vai continuar, tendo em conta a quantidade de espectadores do Super Bowl. Mais de 100 milhões. Não há nada que se compare quando os publicitários pensam em grandes audiências. Portanto, é dinheiro bem gasto para as marcas".

Na última década, os gastos com a publicidade do Super Bowl subiram 35%

Na edição de 2017, cada segundo de publicidade durante a final do campeonato custou 166 mil dólares.