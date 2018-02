COI analisa participação de 15 atletas russos em Pyeongchan

O Comité Olímpico Internacional (COI) vai analisar o possível convite a 15 dos 28 atletas russos que viram anulada a proibição de participarem nos Jogos Olímpicos de Inverno.

A decisão foi anunciada este sábado por Mark Adams, porta-voz do Comité, na Coreia do Sul, depois de uma reunião do Conselho Executivo do COI.

“Os nomes dos 15 atletas serão entregues ao painel que gere os convites para os Jogos, liderado por Valerie Fourneyron, antiga Ministra Francesa dos Desportos. São eles que vão analisar um possível convite, na sequência da decisão do Tribunal Arbitral do Desporto".

28 dos 43 atletas russos que competiram nos Jogos Olímpicos de 2014, em Sochi, foram sancionados pelo Comité Olímpico Internacional por uso de doping. Na última quinta-feira, o Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) anulou a suspensão por falta de provas.

O Comité Olímpico Internacional não coloca de parte o apelo a instâncias superiores quando a argumentação que tem por base esta decisão do TAD for divulgada.