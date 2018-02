Doping: Atletas russos à espera do convite do COI

O Comité Olímpico Internacional deve pronunciar-se, este sábado, sobre os atletas russos que vão marcar presença nos Jogos Olímpicos de Inverno, em Pyeongchang.

O Conselho Executivo do organismo está reunido na Coreia do Sul, dois dias depois do Tribunal Arbitral do Desporto ter anulado a suspensão vitalícia de 28 atletas sancionados pelo COI por uso de doping entre 2011 e 2015. Mas a decisão do Tribunal não chega para que os atletas possam participar nos Jogos de Inverno. Para tal é necessário um convite por parte do Comité Olímpico Internacional e isso ainda não aconteceu. Moscovo quer enviar 15 dos 28 atletas que viram anulada a suspensão. 169 tinham já recebido um convite para participar nos Jogos Olímpicos.

O COI considera que a decisão do Tribunal Arbitral do Desporto - justificada com a falta de provas - pode ter "um sério impacto na luta futura contra o doping." O organismo não exclui a hipótese de recorrer para o Tribunal Federal suíço.

Os Jogos Olímpicos de Inverno em Pyeongchang arrancam na próxima sexta-feira.