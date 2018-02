Eslovénia e Croácia vestidas de branco

Este ano, o Inverno chegou mais tarde à Eslovénia e à Croácia, mas nem por isso com menos força. A queda de neve está a semear o caos nas estradas e autoestradas nos arredores de Liubliana. A situação é idêntica para os automobilistas que circulam perto de Zagreb. As autoridades croatas recomendam cuidados redobrados nas estradas para evitar que o número de acidentes rodoviários continue a aumentar. De acordo com as previsões meteorológicas a neve vai continuar a cair este domingo e tudo aponta que este mês traga mais frio do que janeiro.