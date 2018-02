Homem dispara sobre imigrantes na cidade italiana de Macerata

Tamanho do texto

Na cidade italiana de Macerata um homem disparou contra imigrantes, dentro de um carro e durante duas horas, antes de ser detido pela polícia.

A agência de notícias Ansa divulgou imagens do suspeito algemado e com uma bandeira de Itália, com a qual terá feito os disparos.

Segundo o presidente da câmara da cidade, seis pessoas ficaram feridas e uma delas corre risco de vida.

O homem detido pela polícia tem 28 anos e foi candidato pela Liga Norte, partido de extrema-direita, nas eleições locais de 2017.

O ataque aconteceu na cidade onde, na última semana, uma jovem de 18 anos foi assassinada, alegadamente por um imigrante da Nigéria.

A família da jovem já garantiu que não conhece o atirador.