Identificado o autor dos disparos no centro de Itália

Já foi detido o homem suspeito de disparado contra imigrantes africanos em diferentes pontos da cidade de Macerata, no centro de Itália. Pelo menos seis pessoas ficaram feridas, quatro em estado grave.

Ao que tudo indica, o autor do tiroteio é um italiano de 28 anos. As vítimas têm todas nacionalidade estrangeira.

Os primeiros tiros foram ouvidos por volta das 11h00, hora local. O suspeito que efetuou os disparos a partir de um carro foi detido cerca de duas horas mais tarde, enquanto fazia uma saudação fascista junto a um monumento nacional. No carro, a polícia encontrou a arma que terá sido usada durante o tiroteio.

As motivações do homem, ainda, não são claras. As autoridades italianas admitem que o tiroteio possa estar relacionado com o recente assassinato de uma jovem de 18 anos. O corpo foi encontrado desmembrado. O principal suspeito é um cidadão nigeriano.