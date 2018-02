Túmulo com mais de 4 mil anos descoberto no Egito

Um túmulo com com 4,400 anos anos foi descoberto no Egipto, perto das pirâmides, nos arredores do Cairo.

Os arqueólogos revelaram que o túmulo pertence a Heptet, uma mulher que aparece nas pinturas, observando diferentes cenas de caça e de pesca.

O ministro egípcio das antiguidades, Khaled Al- Anani, anunciou este sábado a descoberta e revelou que a mulher terá vivido durante a V Dinastia do Antigo Egito.

“Hoje anunciamos a primeira descoberta de 2018. Um túmulo privado de uma mulher chamada Hetpet, que pertencia a uma classe social elevada e que tinha uma forte ligação ao palácio real"

Nos últimos anos, o Egito autorizou a realização de vários projetos arqueológicos, na esperança de fazer novas descobertas.

O setor turístico, um dos pilares da economia do país, está enfraquecido por causa da instabilidade política e da falta de segurança.