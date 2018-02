Contagem decrescente para Super Bowl

A Super Bowl, o tão aguardado jogo anual do campeonato da NFL, - Liga de Futebol Nacional americana - joga-se este domingo e todas as atenções estão centradas em discutir até ao pormenor o grande evento do futebol norte-americano, na excitação de uma contagem decrescente nacional.

Na 52a edição do Big Game, os Philadelphia Eagles defrontam os New England Patriots em Minneapolis, no US Bank Stadium, casa dos Minnesota Vikings.

Desde a discussão do teor dos filmes publicitários a ocupar o disputado espaço comercial anexado ao evento, até à aguardada atuação artística do intervalo que, este ano e pela terceira vez, conta com Justin Timberlake numa ansiada homenagem a Prince, a Super Bowl domina os temas do dia, onde a maior questão é mesmo quem vai sair vencedor depois do jogo marcado para as 23h30 GMT.

Com mais de cem milhões de telespetadores no ano passado, os adeptos mais ferrenhos deixam a televisão para trás e preferem assistir ao vivo, mesmo que os termómetros antecipem aquele que pode ser o mais frio Super Bowl de que há memória.

Os negócios de apostas sobem em flecha, mesmo que o favoritismo não tenda claramente para nenhuma das equipas, mas os fãs estão famintos de vitória e há mesmo quem reflita a uma escala pessoal os investimentos avultados que o mega-evento move, ao afirmar que pagou três mil e quinhentos dólares, o dinheiro destinado ao casamento e à lua-de-mel, por um bilhete.

Ummm. I’m singing the national anthem and the EAGLES ARE PLAYING?!?!?! IS THIS FOR REAL?!?!?!THATS WHASSUP!!!!!!!! Shtjtkd widnamc ckamcnsnzncbx!!!!!!!!!!!!!!!! Wooohooooooooooooioooooooooooooooooooooooooiiiiiiooooooooooo — P!nk (@Pink) 22 de janeiro de 2018

Faltam só umas horas para que se saiba quem fica com os créditos finais da época, depois de a voz de Pink entoar o hino nacional.