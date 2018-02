Melilla: resgatados cadáveres de migrantes

As autoridades espanholas e marroquinas resgataram cerca de 20 cadáveres de migrantes a cinco milhas da costa de Melilla, localizada no norte de África.

Os corpos foram avistados à deriva no mar por uma embarcação de passageiros que fazia a ligação entre a cidade autónoma espanhola e a província de Almeria.

As vítimas são de origem subsaariana. Os migrantes que tentavam chegar à costa de Espanha terão sido supreendidos por uma forte agitação marítima.

Cerca de 300 pessoas morreram, desde o início do ano, no mar Mediterrâneo. De acordo com a OIM, Organização Internacional para as Migrações, Espanha é a segunda porta de entrada dos migrantes na Europa logo depois da Itália.