As cheias da última semana no Sena acumularam toneladas de lixo no rio, às portas de Paris.

Em Méricourt, uma vila situada a cerca de 60 km da capital, 200 toneladas de lixo com 80 cm de altura estão presas numa comporta.

Em Triel-sur-Seine, são os residentes que se organizam para os trabalhos de limpeza

Os detritos e os ratos perto das zonas de habitação estão a alertar os moradores, que temem agora um problema de saúde pública.