Anastasiades quer relançar diálogo com cipriotas turcos

Reeleito como presidente de Chipre, Nicos Anastasiades deixou claro que a reunificação da ilha - dividida desde 1974 - é a sua principal prioridade.

Em entrevista à euronews, o chefe de Estado disse que pretende relançar o diálogo com o líder cipriota turco, Mustafa Akinci, apesar de estar consciente dos obstáculos.

Anastasiades: "A segurança de uns não pode representar uma ameaça para os outros. E as garantias, os direitos de intervenção da Turquia e a presença crescente de tropas turcas são coisas que representam, sem dúvida, uma ameaça para a comunidade cipriota grega."

Nas ruas de Nicósia, as preocupações do eleitorado que renovou a confiança em Anastasiades dividem-se entre a questão territorial e a economia, cuja recuperação nos últimos cinco anos se deve, maioritariamente, às políticas do chefe de Estado pró-europeu.