COI nega convite a russos ilibados pelo Tribunal Arbitral do Desporto

Os Jogos de PyeonChang serão disputados sob a bandeira da integração, com as duas Coreias de mãos dadas, mas no que diz respeito ao doping, Thomas Bach não se deixa ir em cantigas.

Na cerimónia de abertura de mais um encontro da família Olímpica, o presidente do COI deixou bem claro que mesmo ilibados pelo Tribunal Arbitral do Desporto, os atletas russos não serão convidados:

"Seguimos o mesmo procedimento rigoroso depois da desapontante decisão do Tribunal Arbitral relativamente aos recursos apresentados. O privilégio de ser convidado exige mais que a simples ausência de uma sanção."

Restam os atletas russos que nunca se viram envolvidos em escândalos de doping, um total de 169 que irão competir sob a bandeira Olímpica e já começaram a chegar à Coreia do Sul, naquela que será a menor delegação russa nos Jogos Olímpicos desde Salt Lake City em 2002.