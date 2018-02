Eagles vencem Patriots na final do Super Bowl

Os Philadelphia Eagles foram os grandes vencedores da noite. A equipa venceu o 52º Super Bowl, o maior evento desportivo do ano nos EUA.

Os Eagles foram a surpresa da noite, derrotaram os New England Patriots por 41-33, este domingo, em Minneapolis, no estado de Minnesota.

Nick Foles, quarterback dos Eagles, foi nomeado o atleta mais valioso do jogo. Completou 28 dos 43 passes e conseguiu três touchdowns, ao lado dos quatro que Tom Brady, a estrela dos Patriots, conseguiu, apesar da derrota.

A equipa de Filadélfia já tinha enfrentado os Patriots em 2005 numa final do Super Bowl, jogo que acabaram por perder. Treze anos depois, saem vencedores na final do mais importante jogo do país.

Mas...o Super Bowl também é o intervalo e o pré-jogo. A cantora Pink abriu o espetáculo com o Hino americano e Justin Timberlake subiu ao palco mais desejado dos Estados Unidos. O cantor fez uma homenagem a Prince, o qual nasceu em Minneapolis, cidade onde decorreu o jogo.

Foi a terceira vez que Justin Timberlake participou no Super Bowl, tornando-se assim o artista com mais presenças no maior evento do país.

FOTOGALERIA:

Pink a cantar o Hino Americano Reuters

Pink a cantar o Hino Americano Reuters

Patrick Robinson a celebrar vitória Reuters

Nick Foles com a sua filha ao colo Reuters

Jalen Mills a celebrar vitória Reuters

Eagles a festejar vitória Reuters

Eagles a festejar vitória Reuters

Nick Foles com a taça do Super Bowl Reuters

Justin Timberlake no palco do Super Bowl Reuters

Homenagem a Prince Reuters

