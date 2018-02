Ensaio técnico do Carnaval "a meio gás"

Arranca na próxima sexta-feira o Carnaval mais famoso do mundo. O Rio de Janeiro volta a ver desfilar, sob o olhar atento de milhares de turistas estrangeiros, as escolas de Samba. Este ano, nem todas participam no ensaio técnico, por falta de verbas para fazê-lo. Não é um problema, grande, para as escolas, mas é para os brasileiros que tinham aqui a sua oportunidade de ver o desfile, gratuitamente:

Felicidade cortada, mas com o Samba no pé, o Brasil prepara-se para a grande festa do ano, com alertas para a Febre-amarela, e pedidos de que as pessoas, que vão celebrar o Carnaval em estados como Minas Gerais, se vacinem.