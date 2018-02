Tamanho do texto

Desde 1957, ou seja desde que há registos, que Moscovo não via cair tanta neve. Só no sábado foi atingida mais de metade da média mensal, com 40 centímetros de neve a cobrirem toda a cidade.

Camiões do Exército e trabalhadores municipais não tiveram mãos a medir para remover a neve que se acumulava nas estradas.

O nevão causou cortes de energia, engarrafamentos, atrasos e cancelamento de voos.