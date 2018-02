Julgamento de Abdeslam arranca em Bruxelas

Já começou a ser julgado, em Bruxelas, aquele que é considerado o cérebro dos atentados de Paris de 2015. Salah Abdeslam responde por tentativa de homicídio e por posse ilegal de armas num outro processo. Em causa está o alegado envolvimento num tiroteio com as autoridades belgas durante as buscas da polícia ao local onde estava escondido. O caso remonta a março de 2016, poucos dias antes dos ataques em Bruxelas.

O julgamento estava, inicialmente, previsto para dezembro, mas acabou por ser adiado a pedido da defesa.

Detido a 18 março de 2016, o cidadão francês de ascendência marroquina enfrenta uma pena que pode chegar aos 40 anos de prisão.

Aissa Boukanoun/Euronews: "A capital belga está rodeada de fortes medidas de segurança e assim vai continuar durante os quatros dias do julgamento. Salah Abdeslam é alvo de um outro processo em França por terrorismo, mas tem recusado cooperar com as autoridades gaulesas que esperam obter neste julgamento as respostas que não obtiveram em cerca de dois anos."