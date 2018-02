Lloyd's proíbe compra de bitcoins a crédito

A partir desta segunda-feira, os clientes do Lloyds Bank deixam de poder comprar bitcoins e outras criptomoedas com cartões de crédito. Isto depois do alerta lançado há escassos dias, quando os americanos Citigroup, Bank of America e JP Morgan decidiram fazer o mesmo.

O gigante bancário britânico considera também que a desvalorização pronunciada da moeda digital faz com que vários investidores arrisquem acumular dívidas que não terão capacidade de reembolsar. A medida abrange todas as entidades do grupo, incluindo o Bank of Scotland, Halifax e MBNA.

Recorde-se que, depois de ter atingido a fasquia dos 16 mil euros por unidade no final do ano passado, o valor do bitcoin caiu cerca de 50% nas últimas semanas.