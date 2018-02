Ministério Público belga pede pena máxima para Salah Abdeslam

O início do julgamento de Salah Abdeslam ficou marcado pelo forte aparato de segurança e pelo silêncio do acusado. O presumível terrorista tem-se recusado a colaborar com as autoridades e limitou-se a dizer que o silêncio não fazia dele um criminoso.

Julgado pela participação num tiroteio com a polícia belga, Abdeslam é o único sobrevivente da célila jihadista que atacou Paris em novembro de 2015, e terá de enfrentar a justiça francesa pelo envolvimento nos atentados que causaram 130 mortos.

Os processos são distintos mas a sede de justiça é a mesma. O julgamento decorre em Bruxelas até sexta-feira. O Ministério Público belga já pediu a condenação a 20 anos de prisão, a pena máxima prevista para a tentativa de assassínio de agentes da polícia.