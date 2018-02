Papa recebe Erdogan no Vaticano

Tamanho do texto

O Papa Francisco e Recep Tayyip Erdogan defenderam a "necessidade de promover a paz e estabilidade" no Médio Oriente, durante a primeira visita em quase seis décadas de um presidente turco ao Vaticano.

Pela ocasião, o líder da Igreja Católica ofereceu a Erdogan um medalhão com "um anjo que estrangula o demónio da guerra" e, nos 50 minutos do encontro privado, não terá deixado escapar a oportunidade para debater a ofensiva lançada a 20 de janeiro pelo regime de Ancara contra a milícia curda das Unidades de Proteção Popular na região de Afrine, no norte da Síria.

O chefe de Estado turco terá agradecido, por seu lado, ao Papa ter contestado a decisão do presidente norte-americano, Donald Trump, de reconhecer Jerusalém como capital de Israel.