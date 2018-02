Protesto contra Erdogan termina com duas detenções

Tamanho do texto

Cerca de 150 pessoas responderam ao apelo da comunidade curda italiana, num protesto a curta distância da praça de São Pedro contra a visita de Erdogan ao Vaticano e para contestar a operação turca em Afrine.

Um manifestante diz que "a situação em Afrine é muito má e não há uma voz forte para ajudar o povo. Estão a matar mulheres e crianças".

Mais de 3500 elementos das forças de segurança foram destacados para impedir manifestações no Vaticano e numa grande parte do centro de Roma.

O protesto, não autorizado, junto ao Castelo de Santo Ângelo, na margem do rio Tibre, degenerou em confrontos com as autoridades que se saldaram em pelo menos duas detenções.