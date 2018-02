Repovoar as florestas do Rio de Janeiro

Há mais de um século, presume-se que desde 1914, que a anta, como é vulgarmente chamada no Brasil, ou Tapirus, o maior mamífero terrestre da América do Sul, não se via nas florestas do Rio de Janeiro. Um grupo de jovens biólogos decidiu que estava na altura de reverter essa situação. É na reserva ecológica privada da REGUA - Reserva Ecológica de Guapiaçu, que estão a ser reintroduzidos estes animais.

Regressam às florestas do Rio de Janeiro, ainda que estes tenham nascido e sido criados em cativeiro, mas aqui vivem numa espécie de "Reality Show". Depois de um mês de adaptação os biólogos colocam-lhes um GPS, com o qual podem conhecer todos os seus passos, e é também com câmaras, incluindo de infravermelhos, que controlam todos os seus movimentos.

Estes mamíferos foram, no passado, caçados para alimentar as populações locais. A desflorestação e o desenvolvimento agrícola também destruíram os seus habitats. É por isso que é importante não apenas levá-los de volta para a natureza, como reeducar os habitantes

A primeira família de tapirus já está "como peixe na água", na sua nova casa, a objetivo é repovoar as florestas deste estado com animais que já ali viveram. O projeto da Refauna, já o fez com outros animais.