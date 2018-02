Trump: "Ele é um dos maiores mentirosos de Washington"

Tamanho do texto

O documento dirigido por Adam Schiff, representante do partido democrata, anuncia falhas no primeiro relatório, falhas que os democratas consideram ter havido no documento apresentado pelos republicanos há duas semanas, o qual acusava o FBI de usar poder contra o presidente norte-americano.

Schiff diz que não quer que o documento democrata seja alvo de censura.

"Queremos assegurar que a Casa Branca não redirecione o nosso documento para fins políticos. Isso é a nossa maior preocupação. A maioria de nós sentiu-se numa situação insuportável pelo facto dos republicanos terem submetido um relatório enganador e por terem recusado uma posição demoracta nele."

Donald trump não demorou a reagir. Através das redes sociais, o presidente norte-americano chamou o representante democrata de mentiroso e voltou a defender Devin Nunes, representante republicano no congresso.

"Pequeno Adam Schiff, que está desesperado por candidatar-se a um escritório superior, é um dos maiores mentirosos em Washington, bem como Comey, Warner, Brennan e Clapper! Adam aproveita relações próximas para conseguir divulgar ilegalmente informações confidenciais. Deve ser parado!", escreveu o presidente norte-americano.

"Representante Devin Nunes, um homem de tremenda coragem e caráter, deverá ser reconhecido um dia como um herói americano por aquilo que expôs!", disse Donald Trump sobre o representante republicano.

Quanto ao documento democrata, já está na secretária do Trump, o qual tem cinco dias para decidir se este sai ou não a público.