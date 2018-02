JO: receio de epidemia afasta 1200 agentes de segurança

Tamanho do texto

Os organizadores dos Jogos Olímpicos de Inverno, em Pyeongchang, garantem estar a tomar todas as disposições para combater a vaga de frio na Coreia do Sul, ao mesmo tempo que 1200 elementos da segurança foram afastados dos postos por receio de uma epidemia, a três dias da cerimónia de abertura.

Dos agentes retirados de funções, mais de quatro dezenas sofreram vómitos e diarreias súbitas e foram diagnosticados como portadores de um norovírus, altamente contagioso e na origem da maioria das gastroenterites.

O presidente do comité organizador, Lee Hee-Beom, já apresentou um pedido de desculpas e garantiu que "o centro de controlo de doenças e as agências governamentais [...] vão anunciar em breve as medidas adequadas".

Os elementos da segurança afastados foram substituídos por um contingente do Exército enquanto aguardam pelos exames médicos.

Um foco de norovírus durante o Campeonato Mundial de Atletismo em Londres, no ano passado, contaminou atletas de vários países, que se viram obrigados a abandonar a competição.

Com as temperaturas a cairem até aos menos 21 graus durante a noite na localidade sul-coreana, os organizadores apresentaram um chamado "pacote quente", com acessórios para aquecer os espetadores que assistirão aos Jogos.