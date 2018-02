Macau pode perder monopólio da industria do jogo

Macau pode deixar de ter o monopólio da industria do jogo. As autoridades chinesas estão a estudar a possibilidade de legalizar o jogo na Ilha de Hainan, sul da China, conhecida por ser uma espécie de "Havai" asiático. E não é por acaso. De acordo com fontes governamentais, em 2016, a ilha tropical recebeu cerca de 60 milhões de turistas, o que representa um aumento de 13 por cento face ao ano anterior. Ainda assim, Pequim defende que a província precisa de um impulso económico e a industria do jogo pode ser a solução.

Uma proposta que promete afetar as receitas da capital mundial do jogo que em 2017 inverteu a tendência de queda e registou um crescimento na ordem dos 19 por cento.

A Região Especial Administrativa de Macau foi administrada por Portugal até 1999 é, para já, a única região da China onde os casinos são legais.