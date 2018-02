Aos 100 dias de exílio, Puigdemont está a caminho de Waterloo

O ex-líder do governo catalão usa frequentemente o hotel Husa President Park, em Bruxelas, que pertence a uma família catalã, incluindo para reuniões políticas. Recentemente, Carles Puigdemont alugou um casa em Waterloo, no sul da Bélgica, com uma renda de 4400 euros mensais.