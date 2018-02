Dezenas de desaparecidos em sismo na Formosa

Há cerca de 150 pessoas desaparecidas depois do terramoto que abalou a cidade de Hualien, no sul da Formosa. Continuam as buscas dentro de vários edifícios que cederam devido ao sismo de 6,4 na escala de Richter. As réplicas fazem-se sentir e estão a dificultar o trabalho dos socorros.

O número de vítimas mortais é ainda difícil de estabelecer. A ilha foi já abalada por terramotos mortíferos em 1999 e em 2016.

Hualien tem cerca de 100 mil habitantes. Aproximadamente 800 pessoas foram recolhidas em centros comunitários e impedidas de regressar às casas, que ameaçam ruir. Várias pontes e autoestradas ficaram cortadas, como consequência do terramoto.